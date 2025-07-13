Малышев заявил, что «Спартак» еще не получил устраивающего предложения по Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что команда не получала устраивающих предложений по форварду Манфреду Угальде.

«Угальде действительно интересуются. Но на данный момент не поступало предложения, которое устроило бы «Спартак».

Футболист выступает за московскую команду с января 2024 года. Его контракт со «Спартаком» рассчитан на четыре с половиной года.