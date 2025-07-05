Во «Фламенго» заявили, что Жерсон выкупил свой контракт для перехода в «Зенит»

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Жерсона в «Зенит».

4 июля в бразильском клубе объявили об уходе 27-летнего бразильца.

— Вели ли вы переговоры с «Зенитом» или Жерсон выкупил свой контракт?

— Жерсон сам выкупил свой контракт, — сказал Бото «СЭ».

«Зенит» представит Жерсона на матче против «Сьона» 9 июля.

Футболист выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.