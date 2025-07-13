Малышев: «Мы рассчитываем на Барко»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что команда рассчитывает на полузащитника Эсекьеля Барко.

«Личную жизнь Барко обсуждать не собираюсь. Это важный для нас игрок. Он прекрасный игрок. И мы на него рассчитываем. Говорил ли Барко, что хочет уйти? Даже если бы такое было, это бы не обсуждалось с журналистами», — сказал Малышев.