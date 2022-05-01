«Зенит» пожелал Санкт-Петербургу неспокойной ночи

Пресс-служба «Зенита» опубликовала новый пост в соцсетях после досрочной победы в чемпионате России.

Сине-бело-голубые выложили фото с вечерним видом на стадион, подписав пост: «Неспокойной ночи, Город победителей!».

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Клуб гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего вторым «Динамо».