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30 апреля, 23:44

Главный тренер «Локомотива» поздравил «Зенит» с чемпионством

Хапов прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:3).

— Во-первых, хочу поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича Семака с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов.

— «Локомотив» очень резво начал встречу. Возникает вопрос: была ли установка у команды на быстрый гол?

— С первых минут мы, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди, в связи с этим пришел первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить — не было хорошего контроля мяча, было много невынужденных потерь. Но хочу отметить футболистов в составе «Зенита», это игроки очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/khapov-intervyu-zenit/
Заур Хапов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
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 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
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