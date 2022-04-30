Главный тренер «Локомотива» поздравил «Зенит» с чемпионством

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:3).

— Во-первых, хочу поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича Семака с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов.

— «Локомотив» очень резво начал встречу. Возникает вопрос: была ли установка у команды на быстрый гол?

— С первых минут мы, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди, в связи с этим пришел первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить — не было хорошего контроля мяча, было много невынужденных потерь. Но хочу отметить футболистов в составе «Зенита», это игроки очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат.