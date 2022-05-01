Лунев поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

Вратарь «Байера» Андрей Лунев, выступавший с 2017 по 2021 год за «Зенит», поздравил петербуржцев с чемпионством в РПЛ.

«Поздравляю ребят, тренерский, медицинский и административный штабы, а также огромную армию болельщиков сине-бело-голубых с очередным и заслуженным чемпионством! Молодцы!» — написал Лунев в соцсетях.

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Клуб гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего вторым «Динамо».