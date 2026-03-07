«Зенит» поздравил Соболева с днем рождения

Пресс-служба «Зенита» обратилась к нападающему Александру Соболеву в честь дня рождения. 7 марта футболисту исполнилось 29 лет.

«Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе еще много славных побед!» — говорится в сообщении.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. Он провел 56 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 13 голами и 5 результативными передачами.

Вместе с питерской командой нападающий стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2024/25.

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