В «Метце» опровергли информацию о переговорах с ЦСКА по Йегбе зимой

Спортивный директор «Метца» Фредерик Арпинона прокомментировал «СЭ» информацию об интересе ЦСКА к защитнику Терри Йегбе в прошедшее зимнее трансферное окно.

Ранее о переговорах между французским и российским клубами по 25-летнему ганцу сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Нам ничего не известно об интересе ЦСКА к Терри Йегбе. К нам никто не обращался с предложением», — сказал Арпинона «СЭ».

Йегбе провел в этом сезоне за «Метц» 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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