«Ростов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 7 марта

«Ростов» примет «Балтику» в 20-м туре чемпионата России в субботу, 7 марта. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 19 туров премьер-лиги «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Балтика» с 35 очками располагается на пятой строчке в чемпионате России.

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