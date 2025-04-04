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4 апреля 2025, 12:00

Зорин: «Играть против своей родной команды непривычно. Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче 22-го тура против «Спартака» (0:0).

— Ты сыграл против «Спартака», с которым продолжает действовать контракт. Каково это?

— Конечно, это непривычное чувство — играть против своей родной команды, видеть всех ребят, тренерский штаб, но уже по другую сторону. Однако я старался об этом не думать. Перед игрой немного пообщался со вчерашними партнерами и сразу же постарался забыть, что играю против «Спартака». Настраивался как на обычную игру.

— Учитывая ситуацию в турнирной таблице, чувствуешь, что помог соперникам «Спартака» в чемпионской гонке?

— Я провел не так много времени на поле, поэтому не так сильно повлиял на результат. У «Спартака» впереди много матчей, соперникам по таблице еще предстоит сыграть друг с другом, поэтому все могут потерять очки. Надеюсь, «Спартак» в итоге станет чемпионом. А я, в свою очередь, настраивался на игру, как на обычную встречу.

В текущем сезоне 21-летний Зорин забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 10 матчах за красно-белых. В феврале он на правах аренды перешел в «Ахмат».

«Спартак» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Даниил Зорин.«В будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас нужно принимать новый вызов». Зорин — о переходе в «Ахмат»
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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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