«Спартак» и «Зенит» отказались от форварда «Рубина» Даку по политическим причинам

Как стало известно «СЭ», возможность заполучить нападающего «Рубина» Мирленда Даку имели «Спартак» и «Зенит», но в обоих случаях клубы решили отказаться от приобретения игрока.

И в столице, и в Санкт-Петербурге посчитали такой трансфер политически ненадежным.

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. В текущем сезоне 27-летний албанский футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.