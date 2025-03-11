Вендел — о неприличном жесте: «Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации»
Полузащитник «Зенита» Вендел объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам в матче против «Факела» (2:0) в 20-м туре РПЛ.
Игра проходила в Воронеже 8 марта. Вендел был удален на 74-й минуте встречи за то, что продемонстрировал неприличный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. После матча «Зенит» обвинил в расизме фанатов «Факела» и защитника команды Сергея Божина.
«Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.
С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.
Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», — приводит слова бразильца пресс-служба «Зенита».
Вендел пропустит игру 21-го тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС. Также бразильцу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.
Может ли Вендел избежать дисквалификации перед «Спартаком»? «Зенит» надеется на это
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1