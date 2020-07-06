РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»

6 июля 2020, 21:15
Кубок Тинькофф чемпионата России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кубок Тинькофф чемпионата России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи». Церемония награждения состоится по окончании встречи.

Матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 18.00 (мск).

5 июля сине-бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стали чемпионами России.

Зенит — Сочи

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25069.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10570
Все опросы
Кто станет вторым в чемпионате России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир