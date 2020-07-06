«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»

Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи». Церемония награждения состоится по окончании встречи.

Матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 18.00 (мск).

5 июля сине-бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стали чемпионами России.