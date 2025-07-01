«Зенит» подшутил над словами Гафина про Сергеева в Петровском парке

Пресс-служба «Зенита» подшутила над словами главы совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафина о возможном трансфере форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Ранее Гафин упомянул Петровский парк, комментируя возможную сделку по Сергееву. «Можете прогуляться по Петровскому парку, он очень красивый. Может быть, увидите там Сергеева», — сказал представитель «Динамо».

После этого «Зенит» выложил фотографию с защитником команды Ваней Дркушичем. «Привет от Вани из Удельного парка», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».