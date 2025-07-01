Футбол
1 июля, 13:45

«Зенит» подшутил над словами Гафина про Сергеева в Петровском парке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Зенита» подшутила над словами главы совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафина о возможном трансфере форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Ранее Гафин упомянул Петровский парк, комментируя возможную сделку по Сергееву. «Можете прогуляться по Петровскому парку, он очень красивый. Может быть, увидите там Сергеева», — сказал представитель «Динамо».

После этого «Зенит» выложил фотографию с защитником команды Ваней Дркушичем. «Привет от Вани из Удельного парка», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Ваня Дркушич
Политолог предрек политический кризис во Франции после отставки премьера Лекорню
В Египте начинаются переговоры между Израилем и ХАМАС. Что пишут СМИ
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
В Яванском море в Индонезии произошел взрыв после падения метеорита
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Дегтярев заявил, что у всех российских сборных будет единая форма
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Medovar

    Но ведь и ВТБ - креатура Внешторгбанка РСФСР...

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Может. Давно живу.))

    01.07.2025

  • Valekka

    Может все?!:))

    01.07.2025

  • prozas

    Шутку не понял. Впрочем и то, что газпрЁм народное достояние

    01.07.2025

  • Medovar

    Как давно это было: https://finparty.livejournal.com/6217.html

    01.07.2025

  • bandradio

    Это Зенит так пошутил?

    01.07.2025

  • ANTI BOMG

    Это ПАРК? А таком, прости, ГосподЕ, парке только бомжи могут обитать! Одно названание удельный чего стОит! Еще бы картонную коробку - свою ночлежку, приперли бы! А справа забор, чтобы Ванёк и прочие бомжебразилы не сбежали! Ржунимагу!:sweat_smile::joy::rofl::rofl:

    01.07.2025

  • Max Stch

    Тонкий Питерский юмор..Игнат обоим привет передал, наверно тоже в парке

    01.07.2025

  • zg

    "Вани" и "парки",вот что объединяет Зенит и Динамо!А если еще поискать?!Ваньков у нас много да и парков хватает!:rofl::rofl::rofl::rofl:

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Гулял я по этому парку . Одни Белочки . Испугался что одна из них моя , и убежал.))

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да , и не говори. То ли дело здесь.))

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    По слову -Парк.

    01.07.2025

  • Gordon

    Как маленькие)

    01.07.2025

  • ёzhic8

    Какая извращенная логика у Заздравина Во-первых, он пишет о возможном трансфере форварда «Крыльев Советов» Игоря(!) Сергеева. Кто это? Во-вторых, привет от Вани. Кому? Как он эти новости вместе соединил - одному ему известно

    01.07.2025

    • Панченко смущен реакцией болельщиков на расформирование «Химок»: «Зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране»

    Общее собрание РПЛ утвердило состав правления лиги на сезон-2025/26
