Гафин о возможном переходе Сергеева в «Динамо»: «Можете погулять по Петровскому парку. Может, увидите Ивана»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что форвард успешно прошел медосмотр для московского клуба.

— Правда ли, что Сергеев прошел медосмотр для «Динамо» и скоро будет в Петровском парке?

— По моей информации, Сергеев игрок «Крыльев Советов». Можете прогуляться по Петровскому парку, он очень красивый. Может быть, увидите там Сергеева, — сказал Гафин «СЭ».

В сезоне-2024/25 форвард забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за самарскую команду во всех турнирах. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в 2 миллиона евро.