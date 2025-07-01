Футбол
1 июля, 13:48

Общее собрание РПЛ утвердило состав правления лиги на сезон-2025/26

1 июля в Москве состоялось общее собрание РПЛ, на котором был утвержден состав правления АФК «РПЛ» сроком на один год.

В него вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, заместитель генерального директора и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Также клубы РПЛ согласовали модель распределения доходов и расходов на сезон-2025/26 и направили на утверждение исполкома РФС проекты стратегии развития АФК «РПЛ» 2030.

РПЛ
  Ю.Ю.

    Ну что, опять единогласно?

    01.07.2025

    • «Зенит» подшутил над словами Гафина про Сергеева в Петровском парке

    Игрок должен находиться на расстоянии 4 метров от судьи. РФС отправил в лиги «правило капитана»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

