Общее собрание РПЛ утвердило состав правления лиги на сезон-2025/26

1 июля в Москве состоялось общее собрание РПЛ, на котором был утвержден состав правления АФК «РПЛ» сроком на один год.

В него вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, заместитель генерального директора и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Также клубы РПЛ согласовали модель распределения доходов и расходов на сезон-2025/26 и направили на утверждение исполкома РФС проекты стратегии развития АФК «РПЛ» 2030.