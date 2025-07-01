Футбол
1 июля, 12:55

Панченко смущен реакцией болельщиков на расформирование «Химок»: «Зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране»

Панченко смущен реакцией болельщиков на расформирование «Химок»
Александр Абустин
корреспондент

Экс-футболист «Химок» Кирилл Панченко в разговоре с «СЭ» высказался о расформировании подмосковного клуба.

— Расформирование «Химок» вызвало неоднозначную реакцию, некоторые болельщики были рады этому событию, вы понимаете, почему это так?

— Недавно мой хороший друг Сергей Терехов сказал такие слова: «А почему все смеются над «Химками»? Тут, наоборот, надо искать в чем проблема. Если мы будем смеяться над каждым клубом, то можем потерять их очень много. Клуб достойно закончил сезон, остался по спортивному принципу в лиге. Да, были вопросы по финансам. Но зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

Кирилл Панченко
ФК Химки
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Medovar

    С Витязем история другая. Это про хоккей. Про клуб, который создал криминальный авторитет. Про то, что клуб практически не показывал игры и пришлось привозить тафгаев, чтобы было на что посмотреть зрителю, ну и попрессовать конкурентов. Про переезды из одного города в другой - смена прописки. Чехов - Подольск-Балашиха? (не помню уже). А в конце и долги. Поправьте, если что не так. PS. Ну дойда какая-то минусует - не понравилась правда про коммунальный коллапс и про коробочки, но ведь СЭ больше на светскую хронику заточен из общественной жизни, куда ему до нюансов местной спортивной жизни и ЖКХ?!

    01.07.2025

  • maestro_65

    Контракты свои когда подписывали, не вспоминали, что в одной стране живёте?

    01.07.2025

  • Горын

    И поэтому Витязю трындец.

    01.07.2025

  • chimega

    Что значит "третьего не дано"? Море вариантов. На "мразоту" - пофиг. Тебе видно привычно оскорблять людей. Я же никого не оскорблял. А проблемы созданы баблом, которое отмывают все кому не лень (у кого есть, конечно) А в сравнении с другими проблемами в стране, эта - досадная мелочь... "С тобой мы всё поняли" - кто ВЫ? А ты знаешь, что ни одного человека на земле понять до конца не возможно? "Чужая душа - потёмки" Удачи на почве сострадания неудачникам.

    01.07.2025

  • Вадим Непобедим

    Когда идешь в команду, где завышенные зарплаты и сорок человек состав надо включать мозги. У Химок долг по налогам 500млн.руб. Живем в одной стране,но чтобы содержать эту свору футболистов надо производить продукцию и платить налоги.

    01.07.2025

  • Medovar

    А какие чиновники должны были ее отстоять? И так, видимо, долго закрывали глаза на растущие, как на опаре, долги владельца клуба. Ведь долг в 500 млн,? перед ФНС за один день не наберется. "Химки" стал токсичным активом. Губернатор больше тяготеет к хоккею, ему проще ледовые арены строить, даже коммунальные проблемы и коллапс ЖКХ отошли на второй план. Какие там "Химки"?! Но у вас рекорд не плохой - 46 лайков за 2 комментария, так что "Химок" нет, но вы пишите...:wink:

    01.07.2025

  • Medovar

    Наличие игроков, команды ни о чем не говорит. Есть команды, в которых игроки за свои приобретают форму и вынуждены зарабатывать на стороне, в сферах, не связанных со спортом. У этой команды не было адекватного финансирования, т.е. по одному из критериев она не соответствовала требованиям РФС для участия в РПЛ. О каком спортивном принципе идет речь, когда протащили НН? Игрокам "Химок", как я понял, рекомендовали отказаться от претензий по зарплате (долги). С другой стороны, они захотели бы сами себя финансировать, играть без зарплаты, к примеру, год? Нет, конечно. Владелец-банкрот с долгами в миллиарды рублей. А они все не могут понять, в чем проблема.

    01.07.2025

  • Степочкин

    Мы все живем в одной стране -это коечно. Но не всех поддерживают сотнями миллионов местнобюджетных рублей каждый год. РФС один сезон наблюдал, второй сезон давал возможность банкротам играть, а они так и не поняли и продолжали во всю "осваивать" чужие деньги. Поделом! Не жалко! Это результат работы всего руководства Химок от низу до верху и не в коем случае не приглашать таких работников в другие клубы. Подмосковные «Химки» в 2024 году в Российской премьер-лиге (РПЛ) заработали 147 тыс. рублей от коммерции — от спонсоров и рекламы. Таким образом, в день клуб зарабатывал около 400 рублей. Для сравнения, петербургский «Зенит», который в 2024 году выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России, заработал за год на коммерции 21,3 млрд рублей. (Газета.ру) Химки полностью дотационный клуб!)) Коты Васи Гоблина больше зарабатывают на ловле мышей, чем Химки. 147 тыс - смех!)) Перетрудились, наверное 10 клубных маек за год сумели продать... У Химок долг перед бюджетом 448 млн. руб (ИФНС)

    01.07.2025

  • Ganimed

    Нужно полностью перекрыть границы, со всем Союзом, кроме БФ, это уже давно напрашивается, но у нас всех на многонационал, а нас везде на:face_with_hand_over_mouth:

    01.07.2025

  • Sandy45

    Ты либо человек хороший, и тогда "поржать" над проблемами других действительно сам себе запретишь, либо мразота- и тогда ржешь. Третьего не дано. Нельзя быть "немножко беременным".С тобой мы всё поняли.

    01.07.2025

  • Sandy45

    Ну нужно понимать, что нынешнее поколение- на 90% токсики, с которыми в реале на одном поле ... не сядешь, противно. Вот и выплескивают свою желчь в комментраии.

    01.07.2025

  • Gordon

    Вообще ничего смешного. "Поржать", конечно, можно. Но повод адекватный должен быть. А заповеди внимательней читай. Для их понимания не наивность нужна, а ум и желание. Ну или сиди где сидишь.

    01.07.2025

  • Gordon

    А ведь прав. Злорадство - достаточно мерзкое качество. Да, "Химки" - не "Спартак" и не "Зенит" - и что? У них были игроки, были болельщики. А теперь команды нет.

    01.07.2025

  • Viktor Prokhorov

    Жалко "Химки" , единственную команду из Московской области чиновники не смогли отстоять .В Московской области очень много супер богатых предпринимателей, но ни одного Галицкого , печально.

    01.07.2025

    «Зенит» подшутил над словами Гафина про Сергеева в Петровском парке
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

