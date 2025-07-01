Панченко смущен реакцией болельщиков на расформирование «Химок»: «Зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране»

Экс-футболист «Химок» Кирилл Панченко в разговоре с «СЭ» высказался о расформировании подмосковного клуба.

— Расформирование «Химок» вызвало неоднозначную реакцию, некоторые болельщики были рады этому событию, вы понимаете, почему это так?

— Недавно мой хороший друг Сергей Терехов сказал такие слова: «А почему все смеются над «Химками»? Тут, наоборот, надо искать в чем проблема. Если мы будем смеяться над каждым клубом, то можем потерять их очень много. Клуб достойно закончил сезон, остался по спортивному принципу в лиге. Да, были вопросы по финансам. Но зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.