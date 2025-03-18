Романцев оценил судейство матча «Спартак» — «Зенит»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил работу арбитров в матче красно-белых против «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ. Главным судьей встречи был Сергей Иванов.

— Победный гол Мартинса — счастливое стечение обстоятельств?

— Ни в коем случае! Пропустив, «Спартак» не скис, а продолжал идти вперед, прижал «Зенит» к воротам. И то, что после прострела Денисова Мартинс сумел подставить ногу и забить, только со стороны выглядит случайностью. Атаку начали игроки задней линии, а завершил подключившийся к ней хавбек. Так что все согласно футбольной науке.

— После этого начались разговоры о том, что Мартинс забил из офсайда. Как вам судейство Иванова?

— Если говорить об этом моменте, то с трибуны разглядеть его было невозможно. Как и арбитрам — вычислить сантиметры, определившие, находится в офсайде игрок или нет. В этом случае все должен решать ВАР. С него и спрос.

Что касается работы Иванова, то я не вижу повода для особых претензий. В чем ему помогли футболисты, достаточно уважительно относившиеся друг к другу. Хотя не исключаю, что мое мнение не понравится тем, кто сразу же вспомнит, что Романцев — спартаковец.