18 марта, 12:15

Романцев оценил судейство матча «Спартак» — «Зенит»

Александр Львов
Обозреватель
Страхиня Эракович и судья Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил работу арбитров в матче красно-белых против «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ. Главным судьей встречи был Сергей Иванов.

— Победный гол Мартинса — счастливое стечение обстоятельств?

— Ни в коем случае! Пропустив, «Спартак» не скис, а продолжал идти вперед, прижал «Зенит» к воротам. И то, что после прострела Денисова Мартинс сумел подставить ногу и забить, только со стороны выглядит случайностью. Атаку начали игроки задней линии, а завершил подключившийся к ней хавбек. Так что все согласно футбольной науке.

— После этого начались разговоры о том, что Мартинс забил из офсайда. Как вам судейство Иванова?

— Если говорить об этом моменте, то с трибуны разглядеть его было невозможно. Как и арбитрам — вычислить сантиметры, определившие, находится в офсайде игрок или нет. В этом случае все должен решать ВАР. С него и спрос.

Что касается работы Иванова, то я не вижу повода для особых претензий. В чем ему помогли футболисты, достаточно уважительно относившиеся друг к другу. Хотя не исключаю, что мое мнение не понравится тем, кто сразу же вспомнит, что Романцев — спартаковец.

Олег Романцев: «После победы над «Зенитом» я повторил Станковичу слова, сказанные при нашей первой встрече»

Олег Романцев
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Владимир Иванович

    Игра шла на 6 очков- отсюда и много борьбы не всегда по правилам.Обе команды допускали жесткое обращение с соперником, так что жаловаться на кого-либо просто гллупо.

    18.03.2025

  • Andrei Shulga

    Уважуха, объективно все!

    18.03.2025

    • Романцев — о Мартинсе: «Наш парень! Он мог бы заиграть и в моем «Спартаке»

    «Зенит» подал в ЭСК жалобу по четырем эпизодам в матче со «Спартаком»
