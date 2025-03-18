Романцев раскрыл слова, сказанные Станковичу после победы над «Зенитом»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» раскрыл слова, которые сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— И все-таки за счет чего «Спартак» переиграл «Зенит»?

— Прежде всего за счет запредельного настроя. Наши ребята больше двигались, были агрессивнее. И то, что оба мяча были забиты на последних минутах таймов, говорит об их вере в себя и тренера. Когда после матча я поздравлял Станковича с успехом, то еще раз напомнил слова, сказанные ему при нашей первой встрече: «Запомни, Деян, против «Спартака» все играют с удвоенной силой, потому что победа над ним для них самая главная».

Вот об этом нельзя забывать до самого последнего матча в сезоне!

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» занимает третье место (43 очка). Лидирует «Краснодар» (46 очков).