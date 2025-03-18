Футбол
18 марта, 12:30

Романцев раскрыл слова, сказанные Станковичу после победы над «Зенитом»

Александр Львов
Обозреватель
Деян Станкович и Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» раскрыл слова, которые сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— И все-таки за счет чего «Спартак» переиграл «Зенит»?

— Прежде всего за счет запредельного настроя. Наши ребята больше двигались, были агрессивнее. И то, что оба мяча были забиты на последних минутах таймов, говорит об их вере в себя и тренера. Когда после матча я поздравлял Станковича с успехом, то еще раз напомнил слова, сказанные ему при нашей первой встрече: «Запомни, Деян, против «Спартака» все играют с удвоенной силой, потому что победа над ним для них самая главная».

Вот об этом нельзя забывать до самого последнего матча в сезоне!

Леонид Трахтенберг, Олег Романцев, Деян Станкович и&nbsp;Вадим Романов.Олег Романцев: «После победы над «Зенитом» я повторил Станковичу слова, сказанные при нашей первой встрече»

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» занимает третье место (43 очка). Лидирует «Краснодар» (46 очков).

Деян Станкович
Олег Романцев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • -философ-

    Если Вы в этом так уверены, то поверю Вам. А то я уж сомневался, если честно.

    19.03.2025

  • avp1960

    Ну зачем же так обманывать.. Деян не первый день в России.. Письму Деян пока точно не обучен, но лексическим минимумом он вполне владеет..

    19.03.2025

  • -философ-

    Странно, Романцева даже не смущает, что Деян не разговаривает на русском языке? От других иностранных тренеров Романцев требовал именно это. Как показывает практика, это не самое главное.

    18.03.2025

    • «Зенит» подал в ЭСК жалобу по четырем эпизодам в матче со «Спартаком»

    Шалимов считает второй гол «Спартака» в ворота «Зенита» виной Соболева
