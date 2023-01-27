«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда

27 января футболисты и тренерский штаб «Зенита» на утренней тренировке почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.

В январе 2023 года Петербург отмечает 80-летие со дня прорыва блокады и 79-летие — со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

«Футбольный клуб «Зенит» вспоминает и благодарит всех тех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», — говорится в заявление клуба из Санкт-Петербурга.