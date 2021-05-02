Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац прокомментировал «СЭ» победу питерской команды в чемпионате России в третий раз подряд.

«Я очень рад! — сказал Шац «СЭ». — Все абсолютно по делу и заслуженно. Я был бы абсолютно счастлив, если бы не одно «но». Уровень чемпионата упал. Мне бы хотелось видеть, более яркую борьбу. Доминирование одной команды — это круто, но только для болельщиков «Зенита». Команда всех выносит, но потом мы видим игру в Лиге Чемпионов. С чемпионством, безусловно, всех поздравляю: игроков, тренерский штаб и болельщиков. Но очень хочу, чтобы наш чемпионат становился сильнее».

Шац также высказал мнение о работе Сергея Семака в «Зените».

«Мне кажется, что все упреки и критика были связаны исключительно с Лигой Чемпионов. Ты выигрываешь чемпионат, у тебя мощная команда, которая совсем не работает на международной арене. Все это только для внутреннего рынка. Понятно, что мы хотим большего в еврокубках. Мы не хотим быть 4-й командой в группе. Амбиции есть. Пришло ли время для их реализаций? Время покажет, но очевидно, самый главный вызов у «Зенита» впереди», — добавил Шац.

Питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Артем Бухаев)