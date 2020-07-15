«Зенит» победил «Оренбург», Азмун оформил дубль, Дзюба забил 17-й гол в чемпионате

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В составе хозяев дублем отметился форвард Сердар Азмун , один раз отличился Артем Дзюба и еще один гол на счету защитника «Оренбурга» Андрея Малых, который отметился автоголом. У гостей единственный мяч забил форвард Джоэль Фамейе.

На счету 31-летнего Дзюбы 17 голов в РПЛ.

«Зенит» с 69 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — 24 балла и 16-я строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Зенит» — «Оренбург» — 4:1 (1:1)

Голы: Малых, 2 — в свои ворота (1:0). Фамейе, 32 (1:1). Азмун, 61 (2:1). Азмун, 77 (3:1). Дзюба, 90+1 (4:1).

«Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Прохин, Жирков (Мусаев, 62), Оздоев (Шамкин, 62), Барриос (Сутормин, 70), Дзюба, Азмун, Дриусси (Шатов, 84), Малком (Кузяев, 70).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов (Готлиб, 69), Зотов, Кулишев (Лапшов, 84), Аюпов, Липовой (Шкофлек, 74), Чуканов, Фамейе.

Предупреждения: Шахов, 30. Оздоев, 34. Фамейе, 36. Прохин, 53. Терехов, 65. Шамкин, 73. Ракицкий, 74. Шкофлек, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Демешко (Химки).

ВАР: Матюнин. Калугин (оба — Москва).

15 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».