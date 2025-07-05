Источник: Смолов ударил мужчину в ходе конфликта в одном из заведений Москвы

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Никитской в Москве, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, инцидент произошел 28 мая в 7:30. Причина конфликта пока неизвестна, одна из версия — футболиста спровоцировали.

Как утверждает Иван Карпов, после данного происшествия у 35-летнего спортсмена требовали деньги за не публикацию видео. Смолов отказался платить, поэтому видео появилось на просторах интернета.

«Краснодар» в конце мая объявил об уходе форварда из клуба. Он вернулся в команду летом 2024 года. В сезоне-2024/25 Смолов провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевые передачи. С «Краснодаром» он стал чемпионом России.