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«Зенит» отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ после победы «Челси»

15:51
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«Зенит» отреагировал на то, что попал в число команд в третьей корзине при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из-за победы «Челси» в Лиге чемпионов.

«Мы будем в третьей корзине в жеребьевке следующей ЛЧ. Спасибо «Челси» за это», — говорится в сообщении сине-бело-голубых в англоязычном Twitter.

Если бы победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», то в первой корзине освободилось бы одно место — и его занял бы «Зенит» как чемпион седьмой по рейтингу страны перед началом прошлого евросезона.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры