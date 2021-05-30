«Зенит» отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ после победы «Челси»
15:51
«Зенит» отреагировал на то, что попал в число команд в третьей корзине при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из-за победы «Челси» в Лиге чемпионов.
«Мы будем в третьей корзине в жеребьевке следующей ЛЧ. Спасибо «Челси» за это», — говорится в сообщении сине-бело-голубых в англоязычном Twitter.
Если бы победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», то в первой корзине освободилось бы одно место — и его занял бы «Зенит» как чемпион седьмой по рейтингу страны перед началом прошлого евросезона.
Pot 3?? for us next #UCL Thanks for that Chelsea. pic.twitter.com/np33KqO1pV— FC Zenit in English? (@fczenit_en) May 29, 2021
Читайте также
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю