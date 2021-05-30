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Вендел: «Санкт-Петербург в некоторых аспектах похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон»

16:20
Вендел. Фото ФК «Зенит»
Вендел. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, как прошла его адаптация в России.

«Я получил мышечную травму во время чемпионского для нас матча. Расстроился, потому что чувствовал, что нахожусь в отличной форме. Но подобные вещи случаются в карьере футболиста, поэтому сейчас необходимо закончить лечение. Даст Бог, я вернусь в строй и буду готов к Олимпиаде в Токио, сыграть на которой — мечта!

Признаюсь, адаптация к России прошла быстрее, чем я ожидал. Санкт-Петербург — гостеприимный город, поэтому в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон. Наш стадион всегда полон болельщиков, которые поддерживают нас изо всех сил — и дома, и на выезде», — приводит слова бразильца официальный сайт «Зенита» со ссылкой на UOL Esporte.

Вендел получил повреждение на 12-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (6:1). Он перепрыгивал через зажимавших его Дмитрия Баринова и Максима Мухина и неудачно приземлился на ногу, травмировав ее.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-30-vendel-peterburg-gostepriimnyy-gorod-on-pokhozh-na-rio-i-lissabon.htm

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