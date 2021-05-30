Макаров о выступлении в Европе: «Думаю, у многих игроков есть такая мечта»
14:38
Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал о мечте играть в Европе.
— У вас есть мечта уехать играть в Европу?
— Да. Думаю, у многих игроков есть такая мечта.
— Вас не смущает, что «Зенит» абсолютный гегемон в России, а все остальные команды по-сути разыгрывают между собой второе место?
— Да, у них сильная команда, но, я считаю, что можно и нужно бороться.
Напомним, сборная России тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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