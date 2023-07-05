Орещук: «Тренеры вратарей «Динамо» должны решить будущее Шунина и Лещука»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал будущее голкиперов бело-голубых Антона Шунина и Игоря Лещука.
«Стоит ли искать нового вратаря? Это очень интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Я считаю, что этим вопросом должны заниматься тренеры вратарей команды.
Поймите, голкиперы – это некая отдельная позиция на поле. Будущее Шунина и Лещука должны решить именно тренеры вратарей «Динамо» – только они могут понять, стоит ли клубу искать нового стража ворот или нет», – сказал Орещук.
В прошедшем сезоне «Динамо» с 45 очками заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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