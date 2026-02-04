«Зенит» отдал Эраковича в аренду в «Црвену Звезду»

«Зенит» объявил о переходе защитника Страхини Эраковича в «Црвену Звезду» на правах аренды.

Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26.

Сербский футболист выступал за «Зенит» с 2023 года. В этом сезоне 25-летний Эракович провел за питерскую команду 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с питерским клубом рассчитан до июня 2027-го.

Эракович играл за «Црвену Звезду» до перехода в «Зенит» и стал в ее составе трехкратным чемпионом Сербии и трехкратным победителем Кубка страны.

После 21 тура «Црвена Звезда» с 48 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии.