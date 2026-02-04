Мостовой согласен с победой Аршавина в рейтинге лучших футболистов России XXI века

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о победе Андрея Аршавина в голосовании за звание лучшего футболиста России XXI века.

Аршавин занял первую строчку в масштабном опросе «СЭ», в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ. Второе место занял Игорь Акинфеев, третье — Юрий Жирков. Мостовой стал 19-м в списке.

«Все правильно. Правда, футболисты моего поколения практически не рассматривались из-за временных рамок. Все же знают, что если бы нас учитывали, то в топе был бы Канчельскис и другие. Но мы закончили играть уже в начале 2000-х. У экспертов свой список, у меня свой», — сказал Мостовой «СЭ».

Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом страны, а в составе сборной России завоевал бронзу на чемпионате Европы 2008 года.

(Елизавета Хатохина)