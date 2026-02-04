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4 февраля, 20:00

Комментатор Керимов — о Дуране: «В «Фенербахче» от него ждали гораздо большего»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Джон Дуран (справа).
Фото Global Look Press

Комментатор Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, в интервью «СЭ» оценил игру за «Фенербахче» потенциального новичка «Зенита» — 22-летнего нападающего Джона Дурана.

— Что в Турции говорят о будущем Дурана? В ближайшее время он присоединится к «Зениту» на правах аренды?

— Да, похоже, сделка близка к завершению. Правда, турецкие СМИ обычно спешат, запускают много уток. Тем не менее главные футбольные инсайдеры страны сообщают, что форвард продолжит карьеру именно в питерском клубе. Cо стороны этот переход мне кажется странным.

— Почему?

— Возникают вопросы к «Фенербахче». Да, по большому счету Дуран разочаровал, мало что показал. С его зарплатой 21 миллион евро в год, которую, кстати, платил «Фенер», от него, конечно, ждали большего. А тут мы видим, что у форварда всего три гола в чемпионате и ни одного результативного действия в Лиге Европы. Понятно, что футболист с таким контрактом должен делать разницу.

— Так почему же тогда у вас возникают вопросы к турецкому клубу?

— Дело в том, что «Фенер» всю зиму пытался пристроить своего второго нападающего — Эн-Несири. Его предлагали «Ювентусу», «Севилье», у которой, к слову, футболиста и купили. Но он никому не подошел. Либо стороны не договорились о трансфере, либо Эн-Несири сам не захотел никуда уезжать. В итоге он остался, хотя в Турции его продолжают критиковать.

— Неубедителен?

— Очень ограниченный по своим игровым качествам нападающий. Для меня Дуран — более интересный футболист, но «Фенер» в итоге расстается именно с колумбийцем.

— Но вы же уже привели довольно скромную статистику южноамериканца в «Фенере».

— Все это так. На данный момент он действительно мало что показал. Но я бы, возможно, дал ему еще немного времени на адаптацию. Ведь Дурана позвал в «Фенербахче» Моуринью. В августе Жозе уволили, но не только его. Полностью сменилось руководство клуба, включая президента.

Обновилась вся группа атаки команды. Левый вингер Актюроглу — новичок, правый полузащитник Нене — тоже новичок. Атакующий хавбек Асенсио перешел в турецкий клуб только в сентябре. То есть никто ни с кем не сыгран! Ни у кого толком впереди ничего не получается, в том числе и у Дурана. Разве что Асенсио быстро адаптировался и, что называется, решает. В общем, есть определенные вещи, которые оправдывают скромную статистику колумбийца.

Эльвин Керимов, Джон Дуран.«В «Фенербахче» Дуран разочаровал, получая 20 миллионов в год. Где гарантия, что он «выстрелит» в «Зените»? Мнение Керимова

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Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Джон Дуран
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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