Комментатор Керимов — о Дуране: «В «Фенербахче» от него ждали гораздо большего»
Комментатор Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, в интервью «СЭ» оценил игру за «Фенербахче» потенциального новичка «Зенита» — 22-летнего нападающего Джона Дурана.
— Что в Турции говорят о будущем Дурана? В ближайшее время он присоединится к «Зениту» на правах аренды?
— Да, похоже, сделка близка к завершению. Правда, турецкие СМИ обычно спешат, запускают много уток. Тем не менее главные футбольные инсайдеры страны сообщают, что форвард продолжит карьеру именно в питерском клубе. Cо стороны этот переход мне кажется странным.
— Почему?
— Возникают вопросы к «Фенербахче». Да, по большому счету Дуран разочаровал, мало что показал. С его зарплатой 21 миллион евро в год, которую, кстати, платил «Фенер», от него, конечно, ждали большего. А тут мы видим, что у форварда всего три гола в чемпионате и ни одного результативного действия в Лиге Европы. Понятно, что футболист с таким контрактом должен делать разницу.
— Так почему же тогда у вас возникают вопросы к турецкому клубу?
— Дело в том, что «Фенер» всю зиму пытался пристроить своего второго нападающего — Эн-Несири. Его предлагали «Ювентусу», «Севилье», у которой, к слову, футболиста и купили. Но он никому не подошел. Либо стороны не договорились о трансфере, либо Эн-Несири сам не захотел никуда уезжать. В итоге он остался, хотя в Турции его продолжают критиковать.
— Неубедителен?
— Очень ограниченный по своим игровым качествам нападающий. Для меня Дуран — более интересный футболист, но «Фенер» в итоге расстается именно с колумбийцем.
— Но вы же уже привели довольно скромную статистику южноамериканца в «Фенере».
— Все это так. На данный момент он действительно мало что показал. Но я бы, возможно, дал ему еще немного времени на адаптацию. Ведь Дурана позвал в «Фенербахче» Моуринью. В августе Жозе уволили, но не только его. Полностью сменилось руководство клуба, включая президента.
Обновилась вся группа атаки команды. Левый вингер Актюроглу — новичок, правый полузащитник Нене — тоже новичок. Атакующий хавбек Асенсио перешел в турецкий клуб только в сентябре. То есть никто ни с кем не сыгран! Ни у кого толком впереди ничего не получается, в том числе и у Дурана. Разве что Асенсио быстро адаптировался и, что называется, решает. В общем, есть определенные вещи, которые оправдывают скромную статистику колумбийца.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0