Комментатор Керимов — о Дуране: «В «Фенербахче» от него ждали гораздо большего»

Комментатор Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, в интервью «СЭ» оценил игру за «Фенербахче» потенциального новичка «Зенита» — 22-летнего нападающего Джона Дурана.

— Что в Турции говорят о будущем Дурана? В ближайшее время он присоединится к «Зениту» на правах аренды?

— Да, похоже, сделка близка к завершению. Правда, турецкие СМИ обычно спешат, запускают много уток. Тем не менее главные футбольные инсайдеры страны сообщают, что форвард продолжит карьеру именно в питерском клубе. Cо стороны этот переход мне кажется странным.

— Почему?

— Возникают вопросы к «Фенербахче». Да, по большому счету Дуран разочаровал, мало что показал. С его зарплатой 21 миллион евро в год, которую, кстати, платил «Фенер», от него, конечно, ждали большего. А тут мы видим, что у форварда всего три гола в чемпионате и ни одного результативного действия в Лиге Европы. Понятно, что футболист с таким контрактом должен делать разницу.

— Так почему же тогда у вас возникают вопросы к турецкому клубу?

— Дело в том, что «Фенер» всю зиму пытался пристроить своего второго нападающего — Эн-Несири. Его предлагали «Ювентусу», «Севилье», у которой, к слову, футболиста и купили. Но он никому не подошел. Либо стороны не договорились о трансфере, либо Эн-Несири сам не захотел никуда уезжать. В итоге он остался, хотя в Турции его продолжают критиковать.

— Неубедителен?

— Очень ограниченный по своим игровым качествам нападающий. Для меня Дуран — более интересный футболист, но «Фенер» в итоге расстается именно с колумбийцем.

— Но вы же уже привели довольно скромную статистику южноамериканца в «Фенере».

— Все это так. На данный момент он действительно мало что показал. Но я бы, возможно, дал ему еще немного времени на адаптацию. Ведь Дурана позвал в «Фенербахче» Моуринью. В августе Жозе уволили, но не только его. Полностью сменилось руководство клуба, включая президента.

Обновилась вся группа атаки команды. Левый вингер Актюроглу — новичок, правый полузащитник Нене — тоже новичок. Атакующий хавбек Асенсио перешел в турецкий клуб только в сентябре. То есть никто ни с кем не сыгран! Ни у кого толком впереди ничего не получается, в том числе и у Дурана. Разве что Асенсио быстро адаптировался и, что называется, решает. В общем, есть определенные вещи, которые оправдывают скромную статистику колумбийца.