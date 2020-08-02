Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение бывшего нападающего клуба Андрея Аршавина на пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

— Это большое событие для «Зенита», — начал Медведев. — Мы давно вели переговоры с Андреем — минимум полгода. Он анализировал все, погружался в работу академии и молодежного футбола, а это большой фронт работ, который требует полной самоотдачи. У него были обязательства перед «Матч ТВ», он их выполнил.

— Сейчас их нет?

— По моей информации, нет. Он все обязательства выполнил.

— Сосредоточится конкретно на «Зените»?

— Да. Этот человек понимает футбол, предан клубу, понимает работу пирамиды (академия, молодежка, «Зенит-2», основная команда), находится в контакте с главным тренером, со спортивным блоком, со скаутами. Мы хотим, чтобы у нас сложилась та картина, о которой мы мечтаем. Хотим, чтобы система постоянно генерировала футболистов для основного «Зенита», чтобы эта машина подготавливала игроков не хуже европейских клубов — таких, как «Аякс», «Барселона», «Бавария».

— То есть «Зенит» ориентируется на «Аякс», «Барселону» и «Баварию»?

— По эффективности — да.

— В клубе довольны работой Хавьера Рибалты?

— Да. У нас идет много работы в трансферное окно. Наши недоброжелатели пытались распространять безосновательные слухи о разладе в команде, но им это не удалось. Нет никаких конфликтов. (Гоша Чернов)