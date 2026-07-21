Александр Плющенко: «Никогда не пойму, как Динь после восьми лет в АПЛке допустил этот пенальти»

Фигурист и футболист медиакоманды «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате мира-2026.

Французы проиграли англичанам (4:6) в матче за третье место ЧМ. В полуфинале Франция проиграла Испании со счетом 0:2. На 20-й минуте Люка Динь ударил ногой в бедро Ламина Ямаля, и из-за этого был назначен пенальти в пользу испанцев.

«Испания выиграла по делу. Не буду скрывать, что я расстроился после поражения Франции. Наверное, никогда не пойму, как Люка Динь после восьми лет в АПЛке допустил этот пенальти. Первое правило защитника — крутить головой. За такие ошибки в 14 лет сажают на «банку». После этого Франция в полуфинале посыпалась. И после травмы Салиба, которого надо было хранить, на трон посадить и чтоб никто до него не дотрагивался. Французы выглядели против испанцев потерянными, и аргентинцы почти ничего не создали», — считает Плющенко.