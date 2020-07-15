Форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе забил гол в ворота «Зенита» на 33-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

23-летний ганский футболист откликнулся на заброс в штрафную сине-бело-голубых и пробил головой в дальний угол ворот.

После забитого мяча Фамейе встал на колено и поднял кулак вверх, поддержав таким образом антирасистское движение «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»).