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«Зенит» — «Оренбург»: Фамейе сравнял счет в матче и отпраздновал гол, встав на колено

15 июля 2020, 21:03
15 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Оренбург». Форвард Джоэль Фамейе встал на колено после гола в ворота соперника.
15 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Оренбург». Форвард Джоэль Фамейе встал на колено после гола в ворота соперника.
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Форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе забил гол в ворота «Зенита» на 33-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

23-летний ганский футболист откликнулся на заброс в штрафную сине-бело-голубых и пробил головой в дальний угол ворот.

После забитого мяча Фамейе встал на колено и поднял кулак вверх, поддержав таким образом антирасистское движение «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»).

Зенит — Оренбург

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