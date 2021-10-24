«Зенит» обыгрывает «Спартак» со счетом 4:0 после первого тайма
«Зенит» обыгрывает «Спартак» со счетом 4:0 после первого тайма матча 12-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отличился Сердар Азмун, еще по одному голу забили Клаудиньо и Андрей Мостовой.
На 13-й минуте встречи защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил травму и не смог продолжить встречу, вместо него на поле появился Даниил Круговой.
Матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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