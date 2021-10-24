«Никто не знает, почему «Спартак» не приехал?» Читатели «СЭ» — о первом тайме матча с «Зенитом»
Читатели «СЭ» отреагировали на игру «Спартака» в первом тайме матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Сине-бело-голубые ведут 4:0.
zel-co: «Придумайте кто-нибудь качественный отмаз».
zel-co: «При счете 0-4, судья сломал игру».
Константин Мельников: «Никто не знает, почему «Спартак» не приехал?»
SPRAVEDLIVYI: «Витория уже купил билет до Лиссабона».
oleg nichita: «Уберите Максименко, это не вратарь»
КВ 3641: «Интересно, Федун уже ищет тренера?»
Голы забивали Сердар Азмун (дважды), Клаудиньо и Андрей Мостовой.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Alexsei36
они тоже не умеют, мойзес более-менее в атаке если заведется, но в обороне вообще не участвует. Промес очень сильно просел посравнению с первым пришествием, очень мало пользы.
24.10.2021
Zavask
Да спартак уж лет двадцать никуда не приехал…
24.10.2021
Олег Орлов
У Спартака только Мойзес и Промес умеют играть в футбол, остальные статисты
24.10.2021
Владимир Яснов
Спартак с Зенитом любит играть летом...осень питерская не для него.
24.10.2021