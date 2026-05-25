«Зенит» объявил об уходе Арсена Адамова

Защитник «Зенита» Арсен Адамов покинул сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны не стали продлевать соглашение, которое истекло по окончании сезона-2025/26.

Адамов играл за «Зенит» с 2022 года. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

26-летний россиянин в сезоне-2025/26 провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.

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