«Зенит» — «Спартак»: когда матч Суперкубка России по футболу

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Суперкубке России 18 июля

«Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок России в субботу, 18 июля. Матч пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит ориентировочно между 18.00 и 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Зенит» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Питерский клуб 8 раз выигрывал в матче за Суперкубок и является абсолютным рекордсменом. Красно-белые завоевывали титул 1 раз — в 2017 году.

«Зенит» — чемпион России сезона 2025/2026. «Спартак» — обладатель Кубка России сезона 2025/2026.

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