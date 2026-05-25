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Булатов: «Кордоба — лучший игрок сезона»

Александр Кружков
Обозреватель

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока сезона-2025/26.

— Кто для вас лучший игрок сезона?

— Кордоба. В 33 года выиграть бомбардирскую гонку не каждому дано. А он был фантастически стабилен, все матчи проводил по 90 минут. Настоящий лидер! «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Лишний раз это подтвердил финал Кубка, где Джон из-за травмы выглядел бледной тенью самого себя.

33-летний нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.

Трехкратный чемпион России в&nbsp;составе &laquo;Спартака&raquo; Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;битве в &laquo;Лужниках&raquo;, Жедсоне, Кордобе и&nbsp;Боселли.Виктор Булатов: «С этим составом «Спартак» не способен бороться за золото»

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Виктор Булатов
Джон Кордоба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
9
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
10
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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