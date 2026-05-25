Булатов: «Кордоба — лучший игрок сезона»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока сезона-2025/26.

— Кто для вас лучший игрок сезона?

— Кордоба. В 33 года выиграть бомбардирскую гонку не каждому дано. А он был фантастически стабилен, все матчи проводил по 90 минут. Настоящий лидер! «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Лишний раз это подтвердил финал Кубка, где Джон из-за травмы выглядел бледной тенью самого себя.

33-летний нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.

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