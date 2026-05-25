Булатов: «Кордоба — лучший игрок сезона»
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока сезона-2025/26.
— Кто для вас лучший игрок сезона?
— Кордоба. В 33 года выиграть бомбардирскую гонку не каждому дано. А он был фантастически стабилен, все матчи проводил по 90 минут. Настоящий лидер! «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Лишний раз это подтвердил финал Кубка, где Джон из-за травмы выглядел бледной тенью самого себя.
33-летний нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
8
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
9
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
10
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|1 : 1
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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