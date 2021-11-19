«Зенит» — «Нижний Новгород»: Дзюба выйдет в основе, Кержаков займет место в воротах
«Зенит» примет «Нижний Новгород» на своем поле в матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Д.Сантос, Ерохин, Вендел, Мостовой, Малком, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Сутормин, Кравцов, Барриос, Азмун, Кузнецов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.
Запасные: Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Масоэро, Сапета, Горбунов, Шарипов, Галаджан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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