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«Зенит» — «Нижний Новгород»: Дзюба выйдет в основе, Кержаков займет место в воротах

17:57
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«Зенит» примет «Нижний Новгород» на своем поле в матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Д.Сантос, Ерохин, Вендел, Мостовой, Малком, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Сутормин, Кравцов, Барриос, Азмун, Кузнецов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

Запасные: Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Масоэро, Сапета, Горбунов, Шарипов, Галаджан.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
19 ноября, 19:00
Нижний Новгород
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Иван Шитик все материалы автора

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