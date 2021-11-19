Ещенко: «Ты отдаешь столько лет футболу, хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, когда планирует завершать карьеру, также признался, что хотел бы в будущем стать тренером.
«Пока не хотелось бы закругляться. Силы, порох есть, двигаешься, бегаешь, сборы проходишь. Физически хорошо чувствую себя. Конечно, когда долго не играешь, тяжеловато.
А в будущем... Ну, конечно, ты отдаешь столько лет футболу, что хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером. Лицензию сделал. Мне это нравится», — цитирует Ещенко пресс-служба клуба.
37-летний футболист в этом сезоне провел 1 матч в РПЛ, не отметившись результативными действиями. «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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