Ещенко: «Ты отдаешь столько лет футболу, хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, когда планирует завершать карьеру, также признался, что хотел бы в будущем стать тренером.

«Пока не хотелось бы закругляться. Силы, порох есть, двигаешься, бегаешь, сборы проходишь. Физически хорошо чувствую себя. Конечно, когда долго не играешь, тяжеловато.

А в будущем... Ну, конечно, ты отдаешь столько лет футболу, что хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером. Лицензию сделал. Мне это нравится», — цитирует Ещенко пресс-служба клуба.

37-летний футболист в этом сезоне провел 1 матч в РПЛ, не отметившись результативными действиями. «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.