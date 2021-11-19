«Ростов» в гостях обыграл «Локомотив» в молодежном чемпионате России
«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» (3:1) в молодежном первенстве чемпионата России.
После 16 туров турнира «Ростов» занимает 1-е место, набрав 37 очков. В активе «Локомотива» 33 очка и 2-я позиция.
М-Лига
16-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:3)
Голы: Турищев, 4 (0:1). Турищев, 11 (0:2). Хромов, 45+1 (0:3). Ларин, 76 — с пенальти (1:3).
Судья: Четкин (Омск).
19 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю