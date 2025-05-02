«Зенит» меньше всех в РПЛ предоставляет игровые минуты российским футболистам, «Локомотив» — лидер
Telegram-канал Opta Sports опубликовал статистику с процентами игровых минут, сыгранных россиянами в командах РПЛ в сезоне-2024/25.
Лидером рейтинга является «Локомотив» — 79,5 процента минут. Также в тройку входят «Факел» (77,8 процента) и махачкалинское «Динамо» (71,8).
Таблицу замыкает «Зенит». Российские футболисты провели 25,9 процента минут из возможных. Также в топ-5 с конца расположились «Краснодар» (28,4), «Спартак» (39,2), московское «Динамо» (40,3) и ЦСКА (51,3). Примечательно, что все эти команды занимают первые пять мест в таблице РПЛ после 26 туров.
Источник: Opta Sports
Новости