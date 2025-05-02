Футбол
2 мая, 12:15

«Зенит» меньше всех в РПЛ предоставляет игровые минуты российским футболистам, «Локомотив» — лидер

Игнат Заздравин
Корреспондент

Telegram-канал Opta Sports опубликовал статистику с процентами игровых минут, сыгранных россиянами в командах РПЛ в сезоне-2024/25.

Лидером рейтинга является «Локомотив» — 79,5 процента минут. Также в тройку входят «Факел» (77,8 процента) и махачкалинское «Динамо» (71,8).

Таблицу замыкает «Зенит». Российские футболисты провели 25,9 процента минут из возможных. Также в топ-5 с конца расположились «Краснодар» (28,4), «Спартак» (39,2), московское «Динамо» (40,3) и ЦСКА (51,3). Примечательно, что все эти команды занимают первые пять мест в таблице РПЛ после 26 туров.

Источник: Opta Sports
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • АндрейЕвгеньевич

    Так значит, надо их развивать!! Зачем в массе вывозить деньги из страны, лучше тренеров на них нанять для своих !!

    04.05.2025

  • bishevcky

    Кому-то шашечки , а кому-то ехать.Зенит продолжает бороться за два трофея, а куда катится Локо.Без комментариев, вечно придавленному шпалой,виднее.

    03.05.2025

  • hovawart645

    Я стратегически, глобально Зениту плохого не желаю - пусть он снова станет нормальным клубом, где будут и леги уровня Энрике или Вендела, и местные таланты типа Моста и Васильева. Без Дюкова над судьями и премиями в миллионы за одну игру.

    03.05.2025

  • Jackson 57

    А сапоги какого цвета?

    03.05.2025

  • Ратель

    У нас явно Эдика не посчитали. Так что, вертайте взад и пересчитывайте, тов. Заздравкин.

    02.05.2025

  • Garryman

    Вся эта арифметика показывает только то, что приличных российских футболистов хватает только на одну команду.

    02.05.2025

  • Garryman

    Россияне играли в Зените тогда, когда Спартак и ЦСКА организовывали поток бразильцев в Россию.

    02.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Точная калька турнирной таблицы РПЛ, только перевернутая..За одним исключением.. Так что делайте выводы, если хотите выйграть чемпионство..

    02.05.2025

  • GreySport

    4 макакяна не русских же. Хотя когда у бомжей русские играли? То полкоманды любителей самбы, то любителей танго и так из года в год. Отуда там русским взяться то? Российская Питерская Лига же.

    02.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Кб чмошник-свинёныш-быдло-факелорогоноСец, учи мат.часть: А) При Семаке Халка, Витселя и др. уже не было Б) Семак сыграл 6 матчей в весеннем плей-офф и прошёл Фенербахче Москоские клубики (всем скопом) за этот же период = 0 матчей весной в ЕК Селяви:soccer:

    02.05.2025

  • Ю.Ю.

    Можно сколько угодно пускать пузыри, но турнирная табличка однозначно доказывает, кто играет в футбол, а кто выходит попинать мячик.

    02.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Кстати, осталось ещё 4-е тура, и Локомотив скатится за сезон 2024/2025 со 2-го на 4-е место Эра Семака (2018-2025) Победы/Ничьи/Поражения/Баланс/Набранные очки: 1 Зенит 134-45-27 = +107, 447 2 Краснодар 102-55-49 = +53, 361 3 Локо 102-54-50 = +52, 360 4 ЦСКА 102-52-52 = +50, 358 5 Спартак 96-49-61 = +35, 337 6 Динамо 90-55-61 = +29, 325 7 Ростов 82-54-70 = +12, 300 8 Ахмат 71-50-85 = -14, 263

    02.05.2025

  • Garryman

    То есть, более-менее прилично играющих россиян хватает только на один клуб.

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Все верно, черные решают)) В цветах Зенита нет черного!

    02.05.2025

  • Врн36

    Как был зпрф, так им и остается

    02.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Доверие это прекрасно, как и к отечественному наставнику и замечательный итог: полностью проваленный сезон(вылет из кубка середина таблицы РПЛ, бесхарактерная игра, физика на нуле, что можно уже в отпуск уходить и тд и тп. И соответственно тренер по духу приближающийся к женскому футболу.

    02.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    77,8% - «Факел»:name_badge: 71,8% - «Динамо» Мх:mountain_snow:?? 68,6% - «Ростов»:tractor: 67,2% - «Пари НН»:ocean: 67,1% - «Крылья Советов»:mouse: 59,6% - «Химки»:evergreen_tree: 54,1% - «Акрон»:red_circle: 54,0% - «Оренбург» 52,5% - Московские клубики (ср. арифметическое) 51,7% - «Рубин»:name_badge: 51,6% - «Ахмат»:sunrise_over_mountains:

    02.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Москоские идиоты (ЦСКА, Спартак, Локо) в еврокубках: Из 20 сыгранных матчей в Столице Нашей Родины выигран лишь 1. Динамо в расчёт не берём - проиграли матч в гостях (Грузии) и вылетели... Вам ли, лузерам об Еврокубках вспоминать ??!

    02.05.2025

  • инок

    Чем меньше в состве россиян, тем выше команда в турнирной таблице, за исключением одного Локомотива. Респект ему!

    02.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Локомотив, если бы не пробил 2 наилевейших 11-метровых удара в ворота аутсайдера Факела, в графе "пропущенные мячи" был бы ниже его. Вот и всё, что нужно знать о распиаренном клубике-выскочке, искусственно набитом россиянами сРаковыми-Годяевыми итд

    02.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Позобр какой-то !! Свои футболисты не получают достаточно игрового времени в клубах. Зачем мы проводим Чемпионат России среди иностранцев ??

    02.05.2025

  • lenin.vowa2018

    есть. Они не "лидеры".

    02.05.2025

  • hovawart645

    Не лидер он. Так, эрзац.

    02.05.2025

  • lenin.vowa2018

    ЗПРФ!

    02.05.2025

  • dimarmy

    За Краснодар и Динамо , что есть сказать?))) Да и за Спартак тоже...

    02.05.2025

  • Chausov Alexey

    И это еще наверняка Дугласа Сантоса и Клаудиньо посчитали за россиян, а Тикнизяна и Севикяна нет )))

    02.05.2025

  • Chausov Alexey

    Он может и лидер, но к российскому футболу он имеет отоншение весьма опосредованное.

    02.05.2025

  • Patria o muerte

    А игровое время бразило-россиян Клаудиньо и Сантоса посчитали?)

    02.05.2025

  • hovawart645

    Ну и какой Зеня лидер российского футбола?! Могильник да потешник, заповедник смуглявых шабашников! Одним словом - позор!

    02.05.2025

