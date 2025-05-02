«Динамо» Махачкала выпустило уникальную форму. Вы можете стать ее обладателем
Перед матчем 26-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» представило новый комплект домашней формы, в котором команда сыграла в одном из самых драматичных матчей тура против «Краснодара».
От появления идеи до ее реализации прошло около полугода, на протяжении которых в Дагестане создавалась лимитированная коллекция игровых маек. Примечательно, что каждый комплект, выпущенный клубом, был сделан вручную, начиная от создания узора и заканчивая вышивкой. Над нанесением созданного узора на футболки трудилось пять мастериц, которые сшили двести уникальных комплектов.
«Традиционная дагестанская вышивка на экипировке поможет «Динамо» рассказать широкой аудитории о классической культуре Дагестана — самой многонациональной республики России с неповторимым колоритом», — отметили в клубе.
Как заявила художница Сефижат Керимова она предложила на выбор клубу три варианта национального узора, который украсит форму.
«Ковровый табасаранский, кайтагский и кубачинский. Выбрали кайтагский, потому что он наиболее универсальный: иногда даже содержит элементы других дагестанских стилей, например кубачинского», — рассказала автор узора.
Кубачи — это небольшое село в Дагестане, которое на протяжении нескольких веков славится своими ремесленниками.
Генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов рассказал, что в клубе оценили трепетное отношение создателей формы к культуре Дагестана.
«Мы были абсолютно едины в восприятии того, как важен, ценен для нас этот проект, потому что это не просто игровая форма, это дань уважения и глубокой симпатии к Дагестану — республике с богатейшим этнокультурным наследием», — заявил руководитель.
Все оставшиеся домашние игры сезона «Динамо» проведет в новой форме. Как рассказали «СЭ» в клубе, в ближайшее время они представят белую вратарскую форму, как дополнение к уже имеющейся лимитированной коллекции.
Вы можете принять участие в совместном розыгрыше «СЭ» и «Динамо» и выиграть уникальную джерси, перейдя в Telegram-канал махачкалинского клуба!
