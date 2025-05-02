Футбол
2 мая, 14:10

«Динамо» Махачкала выпустило уникальную форму. Вы можете стать ее обладателем

Перед матчем 26-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» представило новый комплект домашней формы, в котором команда сыграла в одном из самых драматичных матчей тура против «Краснодара».

От появления идеи до ее реализации прошло около полугода, на протяжении которых в Дагестане создавалась лимитированная коллекция игровых маек. Примечательно, что каждый комплект, выпущенный клубом, был сделан вручную, начиная от создания узора и заканчивая вышивкой. Над нанесением созданного узора на футболки трудилось пять мастериц, которые сшили двести уникальных комплектов.

«Традиционная дагестанская вышивка на экипировке поможет «Динамо» рассказать широкой аудитории о классической культуре Дагестана — самой многонациональной республики России с неповторимым колоритом», — отметили в клубе.

Как заявила художница Сефижат Керимова она предложила на выбор клубу три варианта национального узора, который украсит форму.

«Ковровый табасаранский, кайтагский и кубачинский. Выбрали кайтагский, потому что он наиболее универсальный: иногда даже содержит элементы других дагестанских стилей, например кубачинского», — рассказала автор узора.

Кубачи — это небольшое село в Дагестане, которое на протяжении нескольких веков славится своими ремесленниками.

Генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов рассказал, что в клубе оценили трепетное отношение создателей формы к культуре Дагестана.

«Мы были абсолютно едины в восприятии того, как важен, ценен для нас этот проект, потому что это не просто игровая форма, это дань уважения и глубокой симпатии к Дагестану — республике с богатейшим этнокультурным наследием», — заявил руководитель.

Все оставшиеся домашние игры сезона «Динамо» проведет в новой форме. Как рассказали «СЭ» в клубе, в ближайшее время они представят белую вратарскую форму, как дополнение к уже имеющейся лимитированной коллекции.

Вы можете принять участие в совместном розыгрыше «СЭ» и «Динамо» и выиграть уникальную джерси, перейдя в Telegram-канал махачкалинского клуба!

ФК Динамо (Махачкала)
