Наумов назвал Черчесова лучшим кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной смене главного тренера в клубе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает кандидатуры Федотова, Черчесова и Хохлова.

«Самая лучшая кандидатура из тех, что назывались в СМИ, — это Станислав Черчесов. Это тренер с большим опытом. Он знает русский футбол и как готовить команду к сезону. В «Локомотиве» должен быть сильный и опытный тренер, а не молодой и неопытный специалист, как Галактионов. Поэтому мне кажется, что Черчесов — лучший кандидат на пост нового главного тренера клуба», — сказал Наумов «СЭ».

Галактионов руководит «Локомотивом» с 2023 года.

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершил свое выступление на турнире.

В РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.