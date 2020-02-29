Сразу после удаления главного тренера Юрия Семина в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив» с тренерской скамейки болельщики «железнодорожников» стали выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес главного арбитра встречи Евгения Турбина. На стадионе «Газпром Арена» в этот момент заработали глушилки.

После этого болельщики «Локо» кричалкой поддержали Семина. (Дмитрий Зимин)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

«Зенит» — «Локомотив»: Семин получил красную карточку