«Зенит» — «Локомотив»: после удаления Семина на стадионе включили глушилки
19:40
Сразу после удаления главного тренера Юрия Семина в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив» с тренерской скамейки болельщики «железнодорожников» стали выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес главного арбитра встречи Евгения Турбина. На стадионе «Газпром Арена» в этот момент заработали глушилки.
После этого болельщики «Локо» кричалкой поддержали Семина. (Дмитрий Зимин)
Палыч всё pic.twitter.com/x7r6gyswyb— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) February 29, 2020
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи