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«Зенит» — «Локомотив»: после удаления Семина на стадионе включили глушилки

19:40
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Сразу после удаления главного тренера Юрия Семина в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив» с тренерской скамейки болельщики «железнодорожников» стали выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес главного арбитра встречи Евгения Турбина. На стадионе «Газпром Арена» в этот момент заработали глушилки.

После этого болельщики «Локо» кричалкой поддержали Семина. (Дмитрий Зимин)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Зенит — Локомотив

«Зенит» — «Локомотив»: Семин получил красную карточку

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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