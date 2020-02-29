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«Зенит» — «Локомотив»: Семин получил красную карточку

19:27
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«Зенит» принимает «Локомотив» в рамках матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. На 25-й минуте встречи главный тренер москвичей Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 14-й минуте матча главный арбитр матча Евгений Турбин показал первое предупреждение Семину за бурную реакцию на наказание защитника «Локо» Бенедикта Хеведеса.

В эпизоде на 25-й минуте 72-летний Семин эмоционально повел себя после того, как хавбек сине-бело-голубых Вильмар Барриос сбил в центре поля полузащитника Гжегожа Крыховяка, за что главный арбитр встречи удалил тренера «Локо».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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