«Зенит» — «Локомотив»: Семин получил красную карточку
19:27
«Зенит» принимает «Локомотив» в рамках матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. На 25-й минуте встречи главный тренер москвичей Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
На 14-й минуте матча главный арбитр матча Евгений Турбин показал первое предупреждение Семину за бурную реакцию на наказание защитника «Локо» Бенедикта Хеведеса.
В эпизоде на 25-й минуте 72-летний Семин эмоционально повел себя после того, как хавбек сине-бело-голубых Вильмар Барриос сбил в центре поля полузащитника Гжегожа Крыховяка, за что главный арбитр встречи удалил тренера «Локо».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
Вторая желтая карточка Семина. И удаление. pic.twitter.com/xGQYS0ikXV— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) February 29, 2020
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