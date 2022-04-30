«Зенит» победил «Локомотив» и в четвертый раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга на своем поле переиграла соперника со счетом 3:1.

Счет в матче открыли гости: в самом начале встречи отличился нападающий Джирано Керк. Он воспользовался грубой ошибкой вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, который отдал мяч прямо на ногу сопернику.

В середине тайма счет сравнял нападающий питерцев Иван Сергеев. А перед перерывом хозяев вперед вывел точный удар форварда Малкома.

Во второй половине преимущество «Зенита» закрепил полузащитник Андрей Мостовой.

У «Локомотива» на замену вышел полузащитник Антон Миранчук. Он провел первую официальную игру с сентября 2021 года.

«Зенит» гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего второго «Динамо».

Напомним, что бело-голубые 30 апреля на своем поле проиграли «Уралу» со счетом 2:3.

В общей сложности, «Зенит» стал чемпионом России в восьмой раз. Также команда один раз выигрывала чемпионат СССР.

Главный тренер Сергей Семак в четвертый раз стал чемпионом с командой. В качестве игрока он дважды выигрывал золото в Санкт-Петербурге.