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«Зенит» победил «Локомотив» и в четвертый раз подряд стал чемпионом России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 3:1.
Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга на своем поле переиграла соперника со счетом 3:1.

Счет в матче открыли гости: в самом начале встречи отличился нападающий Джирано Керк. Он воспользовался грубой ошибкой вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, который отдал мяч прямо на ногу сопернику.

В середине тайма счет сравнял нападающий питерцев Иван Сергеев. А перед перерывом хозяев вперед вывел точный удар форварда Малкома.

Во второй половине преимущество «Зенита» закрепил полузащитник Андрей Мостовой.

У «Локомотива» на замену вышел полузащитник Антон Миранчук. Он провел первую официальную игру с сентября 2021 года.

«Зенит» гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего второго «Динамо».

Напомним, что бело-голубые 30 апреля на своем поле проиграли «Уралу» со счетом 2:3.

В общей сложности, «Зенит» стал чемпионом России в восьмой раз. Также команда один раз выигрывала чемпионат СССР.

Главный тренер Сергей Семак в четвертый раз стал чемпионом с командой. В качестве игрока он дважды выигрывал золото в Санкт-Петербурге.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 48) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 73) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Бека Бека, 83) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Марадишвили, 81) Керк Изидор (Камано, 74)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90+4’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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107
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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РПЛ, 27-й тур: «Спартак» — «Крылья Советов» и другие игры

«Зенит» стал чемпионом России в восьмой раз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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 - : -
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