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«Зенит» — «Локомотив»: Камано забил гол после грубой ошибки Ракицкого

20:18
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано забил гол во втором тайме матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» — 1:5.

Защитник «Зенит» Ярослав Ракицкий допустил ошибку, завозившись с мячом в штрафной. Камано обокрал соперника и переправил мяч в ворота.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры