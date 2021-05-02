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«Зенит» — «Локомотив»: Дзюба сделал дубль

20:13
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил свой второй гол в матче Тинькофф чемпионата России против «Локомтива». Он оформил дубль во втором тайме — 2:0.

Голкипер «Локо» Гильерме не смог зафиксировать мяч, играя на выходе. Сердар Азмун попробовал перебросить вратаря, но попал в перекладину. Однако Дзюба оказался первым на добивание.

Зенит — Локомотив

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