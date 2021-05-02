Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: видео всех голов матча РПЛ

20:20
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Фото ФК «Зенит»
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» принимает «Локомотив» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

19-й минута: первый гол Артема Дзюбы

39-я минута: первый гол Сердара Азмуна

45-я минута: второй гол Азмуна

46-я минута: третий гол Азмуна

51-я минута: второй гол Дзюбы

56-я минута: гол Франсуа Камано

67-я минута: гол Малкома

(видео появится позже)

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Василевский — о конфликте с Хабибом в США: «Он начал вытаскивать меня на улицу»
«Зенит» — «Локомотив»: видео всех голов матча РПЛ
«Интер» — чемпион, Конте — крутой. Но доминировать, как «Ювентус», они не смогут
«Алания» и «Оренбург», скорее всего, не пройдут лицензирование для РПЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры