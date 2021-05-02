«Зенит» — «Локомотив»: видео всех голов матча РПЛ
«Зенит» принимает «Локомотив» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.
19-й минута: первый гол Артема Дзюбы
39-я минута: первый гол Сердара Азмуна
45-я минута: второй гол Азмуна
46-я минута: третий гол Азмуна
?? Хет-трик Сердара Азмуна!#ЗенитЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР!https://t.co/7HUaJosYKo— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 2, 2021
51-я минута: второй гол Дзюбы
?? Дубль Артема Дзюбы!#ЗенитЛоко в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР!https://t.co/S59mVsCxnP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 2, 2021
56-я минута: гол Франсуа Камано
?? Ответный гол «Локомотива» в исполнении Франсуа Камано.#ЗенитЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР!https://t.co/96TO0iAwn5— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 2, 2021
67-я минута: гол Малкома
(видео появится позже)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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